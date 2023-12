Einsatz in Mönchengladbach Schon wieder Feuer im JHQ

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es ist das zweite Mal in kürzerer Zeit, dass es im früheren Nato-Hauptquartier JHQ (Joint Headquarters) im Rheindahlener Land brennt. Am 15. Dezember stand ein ehemaliges Wohnhaus an der Livingstone Road in Flammen. Auch dieses Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings war das Dach bereits teilweise eingestürzt. Die noch vorhandene Dachhaut wurde für die Löscharbeiten geöffnet. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.