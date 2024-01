Mehrere Notrufe eingegangen Erneut Kellerbrand in Mönchengladbach

Der Einsatz startete gegen 19 Uhr. Als die ersten Kräfte an dem Wohnhaus an der Straße Winandsdelle eintrafen, war das komplette Wohngebäude betroffen und aus den Fenstern drang Rauch. Alle Bewohner hatten glücklicherweise das Gebäude rechtzeitig verlassen können und berichteten von einem Brand im Keller. Umgehend starteten zwei Trupps den „Innenangriff“: Ein Trupp ging unter Atemschutz in den Keller und löschte den brennenden Kellerraum. Der zweite Trupp kontrollierte das Erdgeschoss und entrauchte das Gebäude durch Abluftöffnungen. Im weiteren Verlauf wurden zwei zusätzliche Trupps für die Brandbekämpfung eingesetzt.