Großer Einsatz in Mönchengladbach Feuerwehr rettet Menschen bei Brand über Drehleiter

Gleichzeitig passierten in und um das Haus viele Sachen, die Menschenleben retteten. Zum einen ging ein Trupp unter Atemschutz umgehend zur Brandbekämpfung in die Wohnung. Zudem kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum. Der musste wegen der starken Verrauchung ab dem ersten Obergeschoss – auf dieser Etage befand sich die Brandwohnung – gelüftet werden. Durch den vorgehenden Trupp wurde eine Abluftöffnung geschaffen und zeitgleich ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht. Parallel wurden zwei Personen mit einer Drehleiter aus der Dachgeschosswohnung gerettet. Zeitgleich wurden auch noch drei weitere Personen durch die Feuerwehr mit Fluchthauben über den Treppenraum gerettet. Bei Fluchthauben handelt es sich um Masken mit Filter und Sichtfenster, die über den Kopf gezogen werden. So kann die Feuerwehr Menschen aus der Gefahrenzone bringen – und das auch durch verrauchte Bereiche.