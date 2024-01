Feuerwehr Mönchengladbach im Einsatz Ein Verletzter nach Brand an Speicker Höhe

Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag, 10. Januar, zu einem Gebäudebrand alarmiert worden. Der Einsatz startete gegen 11.40 Uhr. Wie die Feuerwehr mitteilt, trat beim Eintreffen der Rettungskräfte Rauch aus der Dachhaut des dreigeschossigen Einfamilienhauses an der Straße Speicker Höhe, das gerade renoviert wird. Ein Trupp, ausgestattet mit Pressluftatmern, ging in das Dachgeschoss vor und fand dort einen Schwelbrand an einer Matratze vor. Dieser konnte „schnell gelöscht werden“, heißt es von der Feuerwehr.