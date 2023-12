Rauchwolken über Mönchengladbach Feuerwehreinsatz wegen Brand an Luisenstraße

Mönchengladbach · Rauchwolken ziehen aktuell von Westend in Richtung der Gladbacher City. Grund ist ein Feuer an der Luisenstraße. Was bisher bekannt ist.

11.12.2023 , 12:43 Uhr

Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz an der Luisenstraße im Mönchengladbacher Stadtteil Westend. Dort brennt der Anbau eines Hauses. Die Löscharbeiten haben bereits begonnen. Vor Ort sind unter anderem Einsatzkräfte mit Pressluftatmern auf dem Dach eines angrenzenden Anbaus zu beobachten. Die Straße ist auf Höhe der Turmstraße gesperrt. In dem Bereich ist die Luisenstraße eine Einbahstraße. Die Feuerwehrleitstelle macht zunächst keine näheren Angaben zu dem laufenden Einsatz. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So läuft der Feuerwehreinsatz an der Luisenstraße

(capf)