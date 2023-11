Brand in Mönchengladbach Rauchmelder schreckt Nachbarn auf – größerer Brand verhindert

Vor Ort wurden die Feuerwehrleute durch den Anrufer in Empfang genommen. Nach einer kurzen Lageerkundung konnte die entsprechende Wohnung ausfindig gemacht werden. Über eine Steckleiter sowie Spezialwerkzeug konnte schadenfrei ein Zugang zur Wohnung geschaffen werden, berichtet die Feuerwehr. Ein Trupp geschützt mit Atemschutz konnte in der leicht verrauchten Wohnung einen Mann vorfinden. Dieser wurde zügig aus der Wohnung geführt und dem Rettungsdienst übergeben. In Zusammenarbeit mit dem Notarzt wurde der Patient notfallmedizinisch untersucht. Er war, so die Feuerwehr, glücklicherweise unverletzt. Auf dem eingeschalteten Herd glimmten Kunststoffreste. Der Trupp löschte diese ab. Im Anschluss wurde die Wohnung mittels Belüftungsgerät vom Rauch befreit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.