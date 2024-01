Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Schwelbrand in verlassener Wohnung

Die am Einsatzort eingetroffene Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz in die Wohnung vor, nachdem ein Rauchvorhang an der Wohnungstür gesetzt wurde, um Rauchaustritt in den Treppenraum zu verhindern. Die Tür musste gewaltsam geöffnet werden, da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen in der Wohnung aufhalten könnten. Der vorgehende Trupp konnte in der Wohnung keine Person antreffen.