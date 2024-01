Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Wohnung an Erzbergerstraße nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr Mönchengladbach war in den vergangenen Tagen viel im Einsatz. So meldete sie für Dienstag, 2. Januar, einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dessauer Straße. Das war nach dem Feuer unbewohnbar und wurde zwischenzeitlich von der Polizei beschlagnahmt. Am Mittwochabend brannte es in einem Keller an der Winandsdelle, am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus an der Wilhelm-Strauß-Straße. Bei diesem Einsatz mussten Menschen teilweise über die Drehleiter gerettet werden. In der Nacht zu Freitag ereignete sich ein tragischer Brand, bei dem eine 74-jährige Frau mit Gehbehinderung tot aufgefunden wurde. Dazu kommt noch ein Schwelbrand am Freitagmorgen und der Kleinbrand an der Erzbergerstraße am Freitagabend. Und das sind nur die Vorfälle, die die Feuerwehr öffentlich geteilt hat.