Polizeieinsatz in Mönchengladbach Erneut Bombendrohung an der Gesamtschule Hardt

Schon wieder haben Unbekannte eine Bombendrohung an die Gesamtschule in Hardt ausgesprochen. Deshalb fällt dort am heutigen Mittwoch, 20. März, der Unterricht aus. Das bestätigt eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Die Polizei ist vor Ort an der Straße Vossenbäumchen im Einsatz und ermittelt.