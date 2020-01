Unfall an Kreuzung in Mönchengladbach : Sattelzug-Anhänger schwenkt beim Abbiegen gegen Pkw - Lkw-Fahrer fährt einfach weiter

Unfall an Kreuzung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Am Montag ist bei einem Abbiege-Unfall das Auto eines 78-Jährigen beschädigt worden. Der Anhänger eines Sattelzugs rammte die vordere Stoßstange des Pkw, der Fahrer des Lkw bemerkte den Unfall offenbar nicht.

Ein Sattelzug hat am Montag beim Abbiegen einen Pkw beschädigt. Der Fahrer des Lkw fuhr ohne anzuhalten davon, wie die Polizei berichtet. Nun werden Zeugen gesucht, den den Unfall an der Kreuzung Steinmetzstraße/Bismarckstraße am Montag gegen 11 Uhr beobachtet haben.

Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer hatte der Polizei berichtet, dass er mit seinem Wagen, einem schwarzen BMW X1, am Montag gegen 11 Uhr an der Kreuzung Steinmetzstraße/Bismarckstraße vor der Rot zeigenden Ampel gestanden habe. Er habe die Kreuzung geradeaus überqueren wollen. Rechts neben ihm habe auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger ein Sattelzug gestanden. Die Ampel für die Rechtsabbieger sei auf Grün gewechselt, der Lkw sei losgefahren. Er selbst habe mit seinem Pkw noch stehen bleiben müssen, weil die Ampel für seine Fahrtrichtung noch Rot gezeigt habe. Der Lkw sei dann rechts abgebogen und dabei mit dem Auflieger nach links auf seinen Fahrstreifen geschwenkt. Dabei sei die linke hintere Ecke des Aufliegers an den rechten vorderen Kotflügel des Pkw geraten. Der Zusammenstoß sei derart stark gewesen, dass die Stoßstange des Pkw teilweise abgerissen worden sei. Der Lkw-Fahrer habe seine Fahrt in Richtung Kaldenkirchener Straße fortgesetzt, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.