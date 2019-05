Einbrüche in Mönchengladbach : Bewohner im Schlaf von Einbrecher überrascht

Mönchengladbach Der Unbekannte gab an, er habe gar nicht einbrechen, sondern sich nur verstecken wollen. Hinterher fehlten doch Gegenstände aus der Wohnung am Berliner Platz.

Ebenfalls am Samstag, gegen 11.15 Uhr, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Brunnenstraße in Dahl fest, dass unbekannte Täter vergeblich versucht hatten, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Zur gleichen Zeit wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus am Meisenweg in Hockstein gemeldet. Unbekannte hatten ein rückwärtiges Erdgeschossfenster eingedrückt und sich so Zugang in das derzeit nicht bewohnte Haus verschafft. Es wurde Schmuck gestohlen. Am Samstagmittag kehrte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Alsstraße in Eicken nach längerer Abwesenheit in seine Wohnung zurück. Er fand die Tür aufgebrochen und seine Einrichtung verändert vor. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Ein Einbruch in das Jugendheim in Venn wurde ebenfalls am Samstagmittag gemeldet. Unbekannte hatten ein Fenster des Gebäudes am Grottenweg aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Gestohlen wurden Getränke und Dekomaterial.