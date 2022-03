Kriminalität in Mönchengladbach : Bewaffneter Räuber überfällt Supermarkt

Mönchengladbach Der Täter hatte es nach Angaben der Polizei auf Bargeld abgesehen. Doch der Überfall verlief nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hatte.

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Mittwochabend einen Supermarkt an der Konstantinstraße in Giesenkirchen betreten hat. Denn der Mann kam nicht zum Einkaufen, sondern um zu rauben. Er habe es auf Bargeld abgesehen gehabt, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit.