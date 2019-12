Fahrer alkoholisiert : Spektakuläre Verfolgungsjagd

Die Verfolgungsfahrt endete für beide Fahrzeuge an einem Absperrgitter am Hangbuschweg. Foto: Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach Betrunkener Fahrer flüchtet vor der Polizei. Die Fahrt endet schließlich an einem Brückengitter. Es ist der zweite Fall dieser Art innerhalb weniger Tage.

Seinen Führerschein ist ein 32-Jähriger für die nächste Zeit erst einmal los: In Schrievers hatte sich der Mann in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag nämlich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Und das mit Alkohol im Blut.

Der Mönchengladbacher war in seinem Pkw mit einer Beifahrerin gegen 4 Uhr in Schrievers unterwegs, als eine nachfolgende Polizeistreife den Autofahrer ihn kontrollieren wollte. Der Fahrzeugführer reagierte nicht auf Anhaltezeichen. An einer Kreuzung missachtete er außerdem das Rotlicht einer Ampel, erhöhte dann seine Geschwindigkeit und versuchte, weiter zu flüchten.

Die Polizeibeamten fuhren mit Blaulicht und Martinshorn weiter hinter dem Fahrzeug her. Zum Glück herrschte den Angaben zufolge zu dem Zeitpunkt kein Verkehrsaufkommen, sodass es keine riskanten Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern gab. In einer scharfen Kurve am Hangbuschweg geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen ein Begrenzungsgitter der Fahrbahn. Der verfolgende Streifenwagen wich aus und prallte schließlich ebenfalls gegen das Gitter. Der alkoholisierte 32-jährige Fahrzeugführer weigerte sich, auszusteigen und leistete Widerstand. Dabei wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Auch die Beifahrerinnen in beiden Autos, eine 21-jährige Polizeibeamtin und die 24-Jährige im Wagen des Flüchtenden, wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie konnten nicht mehr weiterfahren. Den Mann erwartet nun ein teures Strafverfahren. Sein Führerschein wurde nach der Blutentnahme sichergestellt.

Es war die zweite Verfolgungsfahrt dieser Art innerhalb weniger Tage: Erst am vergangenen Wochenende war ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach nachts im Bereich Hindenburgstraße/ Krefelder Straße vor einer Streife der Bundespolizei geflüchtet. Die Beamten wollten ihn wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt kontrollieren. Bei seiner Flucht verlor der Autofahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Opel Corsa gegen einen Bauzaun und gegen einen Pfosten. Danach entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber von den Bundespolizisten auf der Neusser Straße gestellt werden. Er gab zu, Alkohol getrunken und Drogen genommen zu haben. Außerdem besitze er keine gültige Fahrerlaubnis.

Mitte Oktober hatten sich ein 20-jähriger Radfahrer und ein Streifenwagen in der Innenstadt eine Verfolgungsjagd geliefert. Der junge Mann war an der Hindenburgstraße an einem vor einer Ampel wartenden Streifenwagen vorbeigefahren, ohne auf das Rotlicht zu achten. Die Polizisten verfolgten ihn mit Blaulicht und Martinshorn. Der Radfahrer flüchtete, missachtete rote Ampeln und Verkehrszeichen, kollidierte mit einem weiteren Streifenwagen und floh zu Fuß weiter. Als er endlich gefasst wurde, leistete er Widerstand.