Unfall in Mönchengladbach Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Stromverteilerkasten

Ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss ist am Samstag gegen 3.40 Uhr gegen einen Stromverteilerkasten an der Hardterbroicher Straße / In der Bungt gefahren. Das teilte die Polizei mit. Die Beamten trafen dem Bericht zufolge am Unfallort einen offensichtlich alkoholisierten 26-jährigen Mönchengladbacher mit seinem im Frontbereich stark beschädigten Pkw an. Dieser stand mit der Front in einem Stromverteilerkasten. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.