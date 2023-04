Unfallflucht in Mönchengladbach Betrunkener Autofahrer fährt gegen Schilder

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Rheindahlen einen Unfall verursacht und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 59-Jährige aus Wegberg gegen 4 Uhr mit seinem Mercedes über die Erkelenzer Straße stadtauswärts. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er im Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Stadtwaldstraße geradeaus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit mehreren Verkehrszeichen. Der Autofahrer flüchtete mit seinem stark beschädigten Wagen weiter in Richtung Schriefers. Dort konnte er mitsamt Pkw im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.