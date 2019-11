Mönchengladbach : Betrunkenen Einbrecher mit Diebesgut auf Roller erwischt

Mönchengladbach Jetzt erwarten den Mann Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Drogeneinwirkung, Fahrens ohne Versicherungsschutz, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und besonders schweren Diebstahls.

Die Polizei war am Sonntag gegen 23.40 Uhr zum Diebesweg gerufen worden, weil ein Mann gesehen hatte, wie in einer Garage Licht an- und ausgeschaltet wurde. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass tatsächlich in die Garage eingebrochen worden war. Und nicht nur dort. An einem nahegelegenen Rohbau an der Straße „Grüner Winkel“ war eine Terrassentür eingeworfen worden. Weiterhin fanden die Beamten hochwertiges Werkzeug, dass offensichtlich zum Abtransport bereit gelegt worden war. Vom Einbrecher selbst fehlte aber jede Spur, selbst der Polizeihund konnte den Täter nicht erschnüffeln.