Für EM-Testspiel im Borussia-Park Mönchengladbacherin soll ungültige Tickets verkauft haben

Demnach hatte der Mann am Dienstag vor dem Testspiel zwei Tickets bei der Mönchengladbacherin zu Hause abgeholt. Sie hatte diese bei „Kleinanzeigen“ angeboten. Nach dem Kauf aber stellte der Mann fest, dass die Karten offensichtlich seitens des Deutschen Fußballbundes (DFB) storniert worden waren und somit ihre Gültigkeit verloren hatten. Das passiert etwa dann, wenn die Karten bestellt, aber nicht bezahlt oder unrechtmäßig weiterverkauft wurden. Dass die Tickets ungültig sind, bestätigte auch am Spielabend das Personal am Einlass zum Borussia-Park, wo die deutsche und die griechische Nationalmannschaft am Freitag, 7. Juni, ein Freundschaftsspiel austrugen.