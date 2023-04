Masche in Mönchengladbach Betrüger scheitern mit „Enkeltrick“

Denn immer wieder kommen Betrüger damit durch, Senioren mit solchen Maschen um ein Vermögen zu prellen. Im vergangenen Jahr fiel beispielsweise eine 91-Jährige in Odenkirchen auf den „Enkeltrick“ herein und übergab einem Unbekannten eine Geldsumme in fünfstelliger Höhe. Am Telefon hatte sich eine weinerliche Stimme als Nichte der Seniorin und eine weitere Frau als Hauptkommissarin ausgegeben. Die falsche Polizistin erklärte der Seniorin, dass ihre Nichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit ihre Nichte nun nicht in Untersuchungshaft gehen müsse, solle die 91-Jährige eine Kaution hinterlegen. Die Seniorin fiel darauf herein. Über mehrere Stunden und auch nach der Geldübergabe bestand eine ständige Telefonverbindung zwischen den Betrügern und der Seniorin.