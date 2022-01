Betrugsmasche in Mönchengladbach : „Falscher Wasserwerker“ wird abgewiesen

Betrugsmasche in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die 76-jährige Seniorin ließ den Betrüger zunächst in die Wohnung, wurde dann aber misstrauisch. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den beschrieben Mann gesehen haben.

Ein Betrüger ist am Donnerstag mit dem sogenannten Wasserwerker-Trick gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann zwischen 10.30 und 11 Uhr an der Wohnungstür einer 76-jährigen Seniorin geklingelt. Er gab an, Mitarbeiter des Wasserwerks zu sein und die Leitungen im Haus überprüfen zu müssen.