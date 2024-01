Zeugensuche in Mönchengladbach Berauschter 30-Jähriger ohne Führerschein rast vor Polizei davon

Dem Polizeibericht zufolge fiel einem Streifenwagenteam am Sonntag, 31. Dezember, gegen 2.10 Uhr ein grüner Audi an der Hittastraße auf. Diesen wollten die Beamten für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten. Als die Polizisten dem Fahrer das entsprechende Zeichen gaben, gab dieser jedoch Gas und versuchte, dem Streifenwagen zu entkommen. Den Angaben zufolge flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit durch den Stadtteil Westend und schließlich über die Lüpertzender Straße zur Weiherstraße. Dort beendete er seine Fluchtversuche und hielt an. Der 30-jährige Fahrer stieg daraufhin aus und ließ sich widerstandslos Handschellen anlegen. Auch seine 33-jährige Beifahrerin verhielt sich laut Polizei kooperativ. Beide waren unverletzt.