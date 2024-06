Wiederholungstäter in Mönchengladbach Ladendieb dank aufmerksamer Zeugin geschnappt

Wie aus der Meldung hervorgeht, machte die Zeugin am Freitag, 14. Juni, gegen 14 Uhr Angaben zu einer verdächtigten Person auf dem Hornbach-Parkplatz an der Künkelstraße. Sie gab an, einen Mann dabei beobachtet zu haben, wie er verschiedene Waren aus dem Baumarkt in den Kofferraum eines Autos gelegt habe. Verdächtig sei dabei gewesen, dass der Mann die Ware unter seiner Kleidung verstaut hatte. Außerdem sei er zu Fuß geflüchtet, als er bemerkt habe, dass sie ihn beobachtet habe.