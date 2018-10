Mönchengladbach: Baustellen-Irritation am Nordring

Mönchengladbach Gerade hat die Stadt die Fertigstellung des zweiten Nordring-Bauabschnitts verkündet, schwupps stehen wieder rot-weiße Baken da. Und die frischen Markierungen sind mit gelben Kreuzen überklebt. Das sorgt für Irritationen.

Jetzt, 30 Jahre später, geht’s voran. Stolz verkündete die Stadt gerade, dass der zweite Bauabschnitt vollendet und freigegeben ist. Mit dem Neubau des Nordrings „wird der Verkehr in den angrenzenden Wohngebieten entlastet, die Wohnqualität erhöht. Gleichzeitig werden Verbesserungen für Fußgänger, Radfahrer und den motorisierten Verkehr erzielt sowie die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Und tatsächlich sah es auch so aus, als sei die Baustellenzeit erst einmal beendet, bevor es an die nächsten Aufgaben geht. Doch die Zeit ohne Baustellen-Baken währte gerade einmal ein paar Stunden.