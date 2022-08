Brennende Baumstämme in Mönchengladbach : Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Pongs

Nachdem es an einem Feldweg in Pongs gebrannt hat, ermittelt nun die Polizei. Symbolfoto Foto: dpa/Fabian Strauch

Pongs In einem Waldgebiet in Pongs brannten gestapelte Bäume an einem Feldweg. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung handelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr Mönchengladbach hat das Übergreifen der Flammen eines brennenden Baumstapels auf ein Waldgebiet verhindern können. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Ermittelt wird wegen Brandstiftung.

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil an der Straße Rehfeld in Pongs ein Stapel gefällter Bäume in Flammen stand. Der Brandort befand sich an einem Feldweg in einem Waldgebiet.

Die Feuerwehr konnte durch rasches Löschen verhindern, dass das Feuer auf die umliegenden Bäume und somit das Waldgebiet übergriff.

Der Zeuge, der den Brand bei der Feuerwehr gemeldet hatte, gab laut Polizei an, er habe in der Nähe gearbeitet, als ein Junge zu ihm gelaufen gekommen sei und gesagt habe, dass es im Wald brenne.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Brandursache um mindestens fahrlässige Brandstiftung handelt. Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas beobachtet haben, das damit gegebenenfalls in Zusammenhang steht. Insbesondere suchen sie den Jungen.