Marokko wirft Portugal aus der WM Fußballfans ziehen im Autokorso durch Gladbacher Innenstadt

Die Nationalelf Marokkos ist das erste afrikanische Team, das das Halbfinale einer Fußball-WM erreicht hat. Bereits beim überraschenden Sieg gegen Spanien und den Einzug ins Viertelfinale hatten Marokko-Fans in vielen Städten ausgelassen gefeiert. In Mönchengladbach traf sich an jenem Abend unter anderem eine Handvoll Fans auf einem Supermarkt-Parklatz in der Gladbacher Innenstadt, nachdem sie zuvor begeistert hupend durch die Stadt gefahren waren.