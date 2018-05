Mönchengladbach: Autofahrerin prallt frontal vor Baum - Lebensgefahr

Mönchengladbach Eine 51-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Unfall in Mönchengladbach lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr an der Einmündung Am Ohler Friedhof/Preyerstraße. Laut ersten Erkenntnissen befand sich die Frau alleine in einem blauen Audi A3 und fuhr, aus der Straße Am Ohler Friedhof kommend, in Richtung Preyerstraße. Im Einmündungsbereich fuhr sie, statt nach links oder rechts abzubiegen, mit vermutlich hoher Geschwindigkeit geradeaus und stieß gegen einen Baum.