Mit Auto frontal in Metalltor gerast : 21-Jähriger begeht Unfallflucht – Polizei schnappt ihn dennoch

Mit Auto frontal in Metalltor gerast

Mönchengladbach Der junge Mann und zwei Beifahrer entfernten sich unerlaubt von Unfallort – zu Fuß, da das Auto nicht mehr fahrtüchtig war. Die Polizei spürte sie aber auf.

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht zu Freitag mit einem Pkw einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht und ist anschließend geflohen. Das teilt die Polizei Mönchengladbach mit.

Demnach meldeten Zeugen gegen 0.40 Uhr einen Verkehrsunfall im Baustellen-Bereich an der Geistenbecker Straße. Der Fahrer und zwei Beifahrer seien zu Fuß vom Unfallort geflohen, hieß es. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Auto frontal mit einem massiven Doppelflügel-Metalltor kollidiert war und nicht mehr fahrbereit war. Am Auto und am Tor war dadurch erheblicher Sachschaden entstanden.