Unfallflucht in Mönchengladbach Berauschter 23-Jähriger rammt parkende Autos

Das illegale Entfernen nach Unfällen ist aber ein weiteres Problem, das sich in Mönchengladbach zuletzt gehäuft hat. Am Dienstag war beispielsweise ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden, wobei ein beteiligter Autofahrer flüchtete. In der Verkehrsstatistik für 2023 hat die Polizei einen neuen Höchststand der Unfallflucht festgestellt. Demnach gab es 2019, also vor der Corona-Pandemie, 2123 solcher Fälle, 2022 waren es 2211 und im vergangenen Jahr 2359. Dabei flüchteten Beteiligte 98 Mal, obwohl ein Mensch verletzt wurde. Ein Fall endete tödlich.