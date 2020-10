Drängler auf der A 52 : Autofahrer nötigt Zivilpolizisten

Mönchengladbach Der 33-jährige Audi-Fahrer drängelte auf der Autobahn bei Mönchengladbach und zeigte auch noch den „Stinkefinger“. Dumm nur: Er beleidigte Beamte.

Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren sowie Nötigung und Beleidigung sind Tatvorwürfe, mit denen sich ein 33-jähriger Autofahrer aus Erkelenz jetzt konfrontiert sieht. Laut Polizei war er am vergangenen Freitag mit seinem Audi auf der A 52 vom Autobahnkreuz Mönchengladbach in Richtung Düsseldorf unterwegs. Dabei näherte er sich mit seinem Wagen mehrfach einem vorausfahrenden Skoda bis auf wenige Meter – und das bei einer Geschwindigkeit von über 160 km/h. Der Skoda-Fahrer konnte die Frontscheinwerfer des Audi nicht mehr sehen. Gleichzeitig versuchte der Audi-Fahrer durch Betätigen der Lichthupe, das vorausfahrende Fahrzeug zum Wechsel auf den rechten Fahrstreifen zu nötigen, der war aber durchgängig mit anderen, deutlich langsamer fahrenden Autos belegt. Beim Verlassen der Autobahn an der Ausfahrt Mönchengladbach-Nord zeigte der Audi-Fahrer schließlich den Insassen des anderen Fahrzeugs zudem den ausgestreckten Mittelfinger.