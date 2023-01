Unfall in Mönchengladbach Autofahrer knallt vor Hauswand

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei und Zeugenaussagen fuhr der Mann mit seinem Mazda gegen 0.50 Uhr von der Marie-Juchacz-Straße kommend in Richtung Klosterhofweg. Dort angekommen bog er nicht ab, sondern setzte seine Fahrt an der T-Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache gerade aus fort. Anschließend fuhr er frontal über einen Vorgarten in die Fassade eines Hauses. An dem Gebäude entstanden rund um die Eingangstüre Schäden. Auch das Fahrzeug des 39-Jährigen wurde stark beschädigt.