Unfallflucht in Windberg: Autofahrer fährt Frau über den Fuß und flüchtet

Mönchengladbach Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall und bittet vor allem den Mann, der am Mittwoch der Frau zur Hilfe eilte, sich zu melden.

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall mit Fahrerflucht am vergangenen Mittwoch. An diesem Tag war eine 40-jährige Frau laut Polizeibericht um 17.45 Uhr mit ihrem Hund unterwegs und wollte die Fahrbahn in Höhe der Peter-Nonnenmühlen-Allee auf dem dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Mann mit einem silbernen VW den Schürenweg. In Höhe des Fußgängerüberwegs bremste er zwar ab, kam jedoch mit einem Vorderreifen auf dem rechten Fuß der 40-Jährigen zum Stehen. Die Fußgängerin stürzte und machte den Fahrer gestikulierend auf die Situation aufmerksam, worauf er wieder rückwärts von ihrem Fuß herunter fuhr und seine Fahrt in Richtung der Viersener Straße fortsetzte. Ein bislang namentlich unbekannter Zeuge kam der Verletzten zur Hilfe. Die 40-Jährige erlitt Frakturen im Fuß und musste ins Krankenhaus. Bei dem Fahrer des silbernen VW soll es sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu unter 02161 290 melden. Insbesondere wird der Mann gesucht, der der Fußgängerin half.