Polizei in Mönchengladbach Passat in Gladbacher City gestohlen – Zeugen gesucht

Am Dienstag, 16. Januar, ist es am Vormittag in der Gladbacher Innenstadt zu einem Autodiebstahl gekommen. Die Besitzerin hatte ihren Wagen, einen VW Passat, am Morgen gegen 8.30 Uhr auf dem Parkstreifen an der Lüpertzender Straße abgestellt. Als sie gegen 11.30 Uhr zurückkam, war ihr Fahrzeug verschwunden, so berichtet es die Polizei.