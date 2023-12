Nach Autodiebstahl in Mönchengladbach Berauscht und ohne Führerschein in gestohlenem Auto unterwegs

Ein 20-jähriger Autofahrer wird von einer Polizeistreife kontrolliert. Der Grund: die „unsichere Fahrweise“. Dann stellt sich heraus, dass der junge Mann berauscht ist, keinen Führerschein hat und in einem am Vortag gestohlenen Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen sitzt. So geschehen am Donnerstagabend, 14. Dezember, im Mönchengladbacher Stadtteil Eicken.