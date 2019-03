Ermittlungen in Mönchengladbach : Autobrand in Heyden gehört wohl nicht zur Feuerserie

Foto: Vera Steffens-Altgott 5 Bilder Schon wieder brannten Autos in Odenkirchen.

Mönchengladbach Der Autobrand in Mönchengladbach vom Wochenende gehört wohl nicht zur aktuellen Brandserie. Die Polizei ermittelt weiter in Sachen „Feuerfeufel von Odenkirchen“. Schon ein Dutzend Fahrzeuge ging in Flammen auf.

Der Transporter, der am vergangenen Samstag an der Christoffelstraße in Mönchengladbach in Flammen stand, wird von der Polizei nicht der aktuellen Brandserie zugeordnet. Die Vorgehensweise sei eine andere als bei den vorherigen Fällen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.

Seit dem 7. Februar sind in Odenkirchen und Mülfort bereits neun Autos und zwei Transporter in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Womit die Fahrzeuge angezündet wurden, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben. Die Kommission „Burn“ hat die Ermittlungen übernommen. Viele Tatorte befinden sich im Bereich des Niersweges.

Dieser Transporter brannte am Wochenende an der Christoffelstraße. Foto: Sascha Rixkens

Bislang hat die Polizei noch keinen Tatverdächtigen im Visier. „Wir sind daher dringend auf weitere Hinweise angewiesen. Dies können durchaus auch Meldungen zu Personen sein, die sich in verdächtiger Weise an Fahrzeugen aufhalten“, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise – auch zum Brand an der Christoffelstraße in Heyden werden unter 02161 290 entgegen genommen.

