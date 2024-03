Zwei neue Fälle in Mönchengladbach Tatverdächtige bei Autoaufbruch in Wickrath gestellt

Mönchengladbach · In zwei Mönchengladbacher Stadtteilen sind erneut Fahrzeuge aufgebrochen worden. In einem Fall traf die Polizei zwei Männer in Tatortnähe an und stellte Beweise sicher. Nun werden Zusammenhänge geprüft.

27.03.2024 , 15:04 Uhr

Die Polizei kam zwei Männern nach einem Hinweis auf die Spur. Foto: dpa/Marcus Brandt

In der Nacht von Dienstag, 26. März, auf Mittwoch, 27. März, sind im Stadtgebiet zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, konnte ein Streifenteam in Wickrath zwei Tatverdächtige stellen. Ein Hinweis führte zu den mutmaßlichen Tätern: Gegen 3.30 Uhr am Mittwochmorgen wurde gemeldet, dass sich verdächtige Personen auf einem Parkplatz an der Wickrathberger Straße aufhielten und mit Taschenlampen in geparkte Autos leuchteten. Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort nicht nur eine eingeschlagene Scheibe an einem geparkten Skoda fest, sondern trafen auch zwei männliche Tatverdächtige (20 und 21 Jahre) in der Nähe des Tatortes an. Die Beamten nahmen die Männer mit zur Wache und stellten dort mögliche Beweismittel sicher. Darüber hinaus stellten sie auch einen silbernen Pkw sicher, der sich unweit des Tatortes befand und mit der Tat in Verbindung gebracht wird. Die beiden Verdächtigen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Etwas später, gegen 7 Uhr, erstattete ein 36-Jähriger in Rheydt Anzeige, da Unbekannte zwei Scheiben seines Firmenfahrzeugs eingeschlagen und daraus hochwertige Arbeitsgeräte entwendet hatten. Dabei handelt es sich um einen weißen Ford Transit, den der Halter den Angaben zufolge am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Dohler Straße geparkt hatte. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei prüft sie auch, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02161-290 entgegen.

(RP)