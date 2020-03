Unfall in Mönchengladbach : Auto gerät in Gegenverkehr

Auto gerät in Gegenverkehr

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Eine Autofahrerin touchierte beim Spurwechsel zunächst einen Sattelzug, bevor ihr Wagen mit einem Ford Transit kollidierte.

(gap) Zwei Menschen sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Korschenbroicher Straße leicht verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei fuhren eine 55-jährige Frau mit ihrem VW Golf und ein 29-jähriger Sattezugfahrer nebeneinander. Als die Autofahrerin die Spur wechseln wollte, touchierte sie den Lkw, geriet ins Schleudern und dann in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Ford Transit eines 63-Jährigen kollidierte. Dabei wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.