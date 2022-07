Tödlicher Unfall in Mönchengladbach : Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt

Mönchengladbach Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in Mönchengladbach-Giesenkirchen. Warum der 75-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam, ist noch nicht geklärt.

Ein 75-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen, 27. Juli, um kurz vor 6.30 Uhr auf der Straße Eiger in Giesenkirchen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Das teilten die Feuerwehr und der Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.