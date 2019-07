Unfall in Mönchengladbach : Auto kippt nach Unfall auf die Seite

Unfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach In Mönchengladbach ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos stießen zusammen, ein Wagen wurde gegen eine Verkehrsinsel geschleudert und kippte auf die Seite.

Bei einem Verkehrsunfall in Mönchengladbach sind am Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 20-jähriger Autofahrer gegen 8.20 Uhr von der Odenkirchener Straße nach links in die Schlachthofstraße abbiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden Wagen eines 71-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.