Unfall in Mönchengladbach Auto fährt gegen Hauswand und Ampel in Odenkirchen

Die Einsatzkräfte bestätigten das vor Ort. Aufgrund eines nicht näher beschriebenen medizinischen Vorfalls war der 28-jährige Fahrer demnach an einer Ampel bewusstlos geworden, woraufhin das Fahrzeug über den Kreuzungsbereich gegen eine Hauswand rollte und anschließend an einem Ampelmast zum Stehen kam, teilte die Feuerwehr am Samstag mit.