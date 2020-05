Insassen konnten sich retten : Auto brennt mitten auf Kreuzung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Fahrer und Beifahrer waren in Richtung der Mönchengladbacher Innenstadt unterwegs, als sie Benzingeruch wahrnahmen. Gerade noch rechtzeitig stiegen sie aus dem Auto aus. Dann ging es in Flammen auf.

Alles muss wohl sehr schnell gegangen sein: Ein Auto ist am Dienstagabend auf der Korschenbroicher Straße unterwegs. Als der Fahrer in die Breitenbachstraße abbiegen will, nehmen er und sein Beifahrer Benzingeruch wahr. Beide steigen mitten auf der Kreuzung aus, und schon steht der Wagen in Flammen. So schildert auf jeden Fall die Polizei den Hergang.