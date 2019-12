Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Auto brennt in Waschstraße

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einer Waschanlage in Mönchengladbach gerufen worden. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Mönchengladbach Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein im Motorraum brennender Pkw in der völlig verrauchten Anlage.

In einer Waschanlage in Mönchengladbach-Rheydt hat am Freitagmorgen ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr war gegen 9.30 Uhr alarmiert worden und zur Bachstraße ausgerückt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein im Motorraum brennender Pkw in der völlig verrauchten Waschstraße. Der Besitzer des Fahrzeuges sowie der Betreiber der Waschstraße hatten die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher eindämmen können. Die Einsatzkräfte bekämpften unter Atemschutzgeräten mit einem C-Rohr den Brand, gleichzeitig wurde die Waschanlage mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Durch die schnelle Reaktion des Autobesitzers und des Waschstraßenbetreibers konnte ein Schaden an der Anlage verhindert werden, so dass diese den Betrieb wieder aufnehmen konnte, nachdem das Auto heraus geholt worden war. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt.