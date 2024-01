Beamte vermuten Brandstiftung in Mönchengladbach Polizei ermittelt wegen brennendem Auto in Wanlo

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 7. Januar, ist an der Kuckumer Straße ein geparkter Pkw ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie nun mitteilte. Gegen 4.30 Uhr am Sonntagmorgen meldeten demnach Anwohner einen brennenden Pkw im Ortsteil Wanlo. Die Freiwillige Feuerwehr Wickrathberg rückte aus und übernahm die Löscharbeiten an dem Fahrzeug, bei dem es sich um einen Fiat Punto handelt. Die 32-jährige Halterin gab gegenüber Polizeibeamten an, das Fahrzeug gegen Mitternacht an der Kuckumer Straße abgestellt zu haben. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen dem Brand und der von Klimaaktivisten eingerichteten „Mahnwache Lützerath“ besteht, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. In den vergangenen Monaten hatte in Mönchengladbach unter anderem Anfang Dezember an der Kranzstraße in Lürrip ein blauer Audi S3 Feuer gefangen. Einige Tage zuvor standen ein Altkleidercontainer, ein Auto und mehrere Mülltonnen in der Stadt in Flammen.