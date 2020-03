Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Ausgedehnter Dachstuhlbrand in Rheydt

Möncehngladbach Mehrere Häuser wurden evakuiert. 39 Menschen wurden in der nahegelegenen Polizeiwache und in einem bereitgestellten Bus betreut.

In den frühen Morgenstunden ist es an der Bahnhofstraße in Rheydt zu einem Dachstuhlbrand in einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus gekommen. Schon auf der Anfahrt waren eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein sichtbar, teilte die Feuerwehr Mönchengladbach mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Bewohner des betroffenen Gebäudes von Polizisten ins Freie geführt worden.