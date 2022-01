Gleich mehrere Strafanzeigen : Auf Flucht vor Polizei mit Laterene kollidiert

Mönchengladbach Der Autofahrer war aufgefallen, weil er zu schnell unterwegs war. Nach dem Unfall, bei dem seine Beifahrerin verletzt wurde, stellten die Polizei bei ihm etliche weitere Vergehen fest.

An der Kreuzung Breite Straße/ Gerstacker ist am Mittwoch gegen 20.40 Uhr eine Frau bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 21-jähriger Autofahrer mit einer Straßenlaterne kollidiert, nachdem er versucht hatte, vor einer Kontrolle zu fliehen.

Einer Streifenwagenbesatzung waren der Mann und seine Beifahrerin bereits an der Kreuzung Limitenstraße/Gracht/Stresemannstraße aufgefallen, weil der Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Beamten den Fahrer an einer roten Ampel dazu aufforderten stehenzubleiben, bog dieser mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Straße Am Gerstacker ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt.