Fahndung in Mönchengladbach : Audi-Fahrer flüchtet in hohem Tempo vor Polizei

Audi-Fahrer flüchtet in hohem Tempo vor Polizei

Fahndung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Mann sollte kontrolliert werden. Doch er gab Gas und raste im hohen Tempo durch die Gladbacher Innenstadt, wobei er mehrfach gegen Verkehrsregeln verstieß

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der abends durch die Gladbacher Innenstadt gerast ist. Bereits am Montag, 22. August, hat sich der Autofahrer eines Audi A6 einer Polizeikontrolle per Flucht entzogen. Dabei beging er diverse Verkehrsverstöße. Der Wagen wurde verlassen aufgefunden. Die Polizei ermittelt seitdem und bittet nun weitere Zeugen, sich zu melden.

Einem Polizisten, der mit dem Streifenwagen gegen 21.30 Uhr auf der Albertusstraße in Richtung Regentenstraße unterwegs war, fiel das Auto aufgrund seiner zügigen Fahrweise auf. Er entschloss sich zur Kontrolle und versuchte, mit seinem Fahrzeug aufzuschließen. An der Hermann-Piecq-Anlage gab er dem Autofahrer Anhaltezeichen („Stopp Polizei!“), die der Fahrer aber zum Anlass nahm, zu beschleunigen und über die Gneisenaustraße und weiter entgegen der Fahrtrichtung über die Regentenstraße zu flüchten. Laut Polizeibericht schaltete der Audifahrer das Licht an seinem Wagen aus.