Attacke in Gladbacher Altstadt : Mann schlägt 20-Jährigen mit Poller gegen Kopf

Mönchengladbach Als der Streit eskaliert ist, griff einer der Männer zu einem Absperrpoller und attackierte seinen Kontrahenten damit. Ein ähnlicher Fall in Düsseldorf endete jüngst tödlich.

In der Gladbacher Altstadt hat ein Unbekannter einen 20-jährigen Mann mit einem Absperrpoller angegriffen und ihn dabei am Kopf verletzt. Das meldet die Polizei .

Demnach ist es am Samstagmorgen, 18. Juni, zu einem Streit zwischen Altstadtbesuchern am Alten Markt in Mönchengladbach gekommen. Der Streit eskalierte und ein unbekannter Mann griff zu einem Absperrpoller, der wegen des Marktes aus der Halterung genommen worden war, und attackierte einen 20-jährigen Mann. Der Unbekannte schlug mit dem Poller auf den Kopf des 20-Jährigen und verletzte ihn dabei.

Der Täter flüchtete nach dem Angriff und konnte laut Polizei bislang nicht im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Eine Personenbeschreibung gibt die Polizei in der Meldung nicht.

Der Vorfall in der Gladbacher Altstadt zeigt Parallelen zu einem ähnlichen Fall in Düsseldorf, der jedoch tödlich endete: In der Nacht zum Samstag, 11. Juni, ist ein 23-jähriger Binnenschiffer aus Bayern von einem 55-jährigen Obdachlosen Kostenpflichtiger Inhalt mit einem Poller erschlagen worden. Wie sich später herausstellte, fühlte sich der 55-Jährige, der noch in der Nacht geschnappt wurde und die Tat mittlerweile gestanden hat, von dem 23-Jährigen gestört. Tatort war das Ratinger Tor. Der Metallpoller, mit dem die tödlichen Schläge ausgeführt wurden, war wegen Bauarbeiten demontiert worden und lagerte offenbar hinter dem Torhaus im Gebüsch.