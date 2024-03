Tuning-Verdacht in Mönchengladbach Mofafahrer ohne Führerschein tritt Polizisten bei Verkehrskontrolle

Demnach fiel einer Streife am Sonntag, 17. März, gegen 18.50 Uhr ein „verdächtiger Mofafahrer“ auf. Dieser soll ein Einfahrtsverbot an der Friedrich-Ebert-Straße missachtet haben. Zudem sei er „augenscheinlich deutlich schneller unterwegs“ gewesen, „als für ein Mofa üblich“ sei, heißt es in der Meldung. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren, und fuhren ihm hinterher. Als er kurz darauf im Bereich eines Restaurants anhielt, sprachen sie ihn an.