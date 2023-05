In Klassenraum am Berufskolleg Rheydt-Mülfort Maskierter attackiert Berufsschullehrer mit Teleskopschlagstock

Demnach sei der Unbekannte am Donnerstag gegen 11.50 Uhr unvermittelt in den Klassenraum am „Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik“ gekommen, in dem der 60-Jährige unterrichtet hat. Der Täter sei auf den am Lehrertisch sitzenden Mann zugegangen und habe ihn mehrfach mit einem Teleskopschlagstock geschlagen. Beim Versuch, die Schläge abzuwehren, sei der 60-Jährige an Arm, Knie und Rücken getroffen worden. Und obwohl im Klassenraum anwesende Schüler versuchten einzugreifen, habe der Täter weiter auf das Opfer eingeschlagen.