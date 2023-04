Tatverdächtige sind 17 und 19 Jahre alt Duo greift Fußgänger unvermittelt von hinten an

Laut Polizeimeldung ging der 21-Jährige am Sonntag, 23. April, gegen 4.10 Uhr zu Fuß über einen Parkplatz an der Lürriper Straße in Hardterbroich-Pesch. Dort wurde er von zwei Personen von hinten angegriffen. Die beiden schlugen und traten ihn mehrfach. Außerdem versuchten sie, dem 21-Jährigen sein Portemonnaie zu entreißen, was aber nicht gelang. Bei der Attacke verletzte das Duo den 21-Jährigen aber so, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen musste.