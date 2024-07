30-Jähriger in Mönchengladbach geschnappt Mutmaßlicher Einbrecher klingelt an Haustür und geht auf Frauen los

Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntagmorgen, 28. Juli. Zeugenaussagen zufolge hatte der 30-Jährige die Klingel eines Hauses an der Gasstraße betätigt, in dem sich zu dem Zeitpunkt drei Frauen befanden. Diese öffneten die Tür, in der Erwartung, einen weiteren Bewohner des Hauses anzutreffen. Stattdessen sahen sie sich einem ihnen fremden Mann gegenüber, der laut dem Polizeibericht „sofort aggressiv“ auf die Frauen losging. Er schubste und schlug eine der Frauen. Schließlich lief er wieder hinaus auf die Straße und versuchte dort, in ein haltendes Auto einzusteigen.