Verfolgungsjagd in Mönchengladbach : Autofahrer gehen Polizei gleich zweimal ins Netz

Verfolgungsjagd in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nachdem die Polizei Mönchengladbach einen Wagen angehalten hatte und der 17-jährige Fahrer nicht weiterfahren durfte, da er keinen Führerschein hatte, dachte sich der Beifahrer, dann könne er ja ans Steuer. Das Problem: Der Mann war alkoholisiert. Und wurde direkt nochmal erwischt.

Die konsequente Weigerung zweier Männer, sich im Straßenverkehr an Recht und Gesetz zu halten, sorgte nach insgesamt zwei Kontrollen und einer Verfolgungsfahrt für einen recht bunten Strauß an Straftatbeständen: Anstatt das Auto wegen mangelnder Fahrerlaubnis dauerhaft stehen zu lassen, fuhr später eben kurzerhand der betrunkene Beifahrer. Während er allerdings ebenso wenig über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte, hatte das Auto keinen Versicherungsschutz.

Polizisten hielten die beiden Männer in der Nacht zu Sonntag um 00.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Dohrer Straße in einem Opel Vectra an. Der Bitte, den Führerschein auszuhändigen, konnte der 17-jährige Fahrer mangels Fahrerlaubnis nicht nachkommen.